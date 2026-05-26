‘ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತು ಶಾಶ್ವತ’

ಹೊರ್ತಿ: 'ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹಣ, ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಿ. ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿಯದು' ಎಂದು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಮೀಪದ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಗೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾಧವಾನಂದ ಗುರುಗಳ 46ನೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕನ್ನೂರು ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಟೀರದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು, ಕನ್ನೂರ ನಿಸರ್ಗ ಧಾಮದ ರವೀಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮನುಷ್ಯನು ಹಣ, ಸಂಪತ್ತು ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ತೋಳಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಣ, ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನ- ಮಂಥನ, ಸತ್ಸಂಗ, ಸದ್ವಿಚಾರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೆಂಚಪ್ಪ ಮಹಾರಾಜರು, ಭೀಮಣ್ಣ ಮಹಾರಾಜರು, ನಾಗನೂರಿನ ರಾಮಣ್ಣ ಮಹಾರಾಜರು, ವೆಂಕಟಾಪುರದ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪ ಮಹಾರಾಜರು, ಹಿಮಾಲಯದ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ದಿವಾನಮೋಳ ಮಹಾರಾಜರು, ಶಶಿಕಾಂತ ಶಿವನೂರ, ಭಕ್ತರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260526-26-272357966