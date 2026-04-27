ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ

ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ಇಲ್ಲಿನ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಶಿವಾನುಭವಗೋಷ್ಟಿ, ಡಾ.ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಮೀನಾಕುಮಾರಿ ಸುರೇಶ್ ವಿರಚಿತ 'ಶ್ಲೋಕಗುಚ್ಛ' ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರೇಶ್ವರ ಸೌಹಾರ್ದ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್.ನಟರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ತಾಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ ನೀಗಿಸುವ ಗುರುವಾಗಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಸ್ತು, ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸದೃಢವಾದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ನಗರ್ತ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಧಃಪತನವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಶ್ಲೋಕ, ಪುರಾಣ, ಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಶರಣಚಿಂತಕ ಎಚ್.ಎಸ್.ರುದ್ರೇಶಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಟನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಎಸ್ವಿ ನಗರ್ತ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಖಜಾಂಚಿ ಎಂ.ಶಂಕರ್, ವಿ.ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್, ಮ.ಸುರೇಶ್ಬಾಬು, ಎಂ.ಶಿವಕ್ರಸಾದ್, ಅಂಬಾಭವಾನಿ, ವಸುಂಧರಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಸುನಂದ ರು.ಬಸಪ್ಪ, ವಿಮಲಾಂಬ, ಜೀವಿತಾ ಸುಜ್ಞಾನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-15-1038167659</p>