ಕಾಯಕ ತತ್ವ ಪಾಲಿಸಲು ಸಲಹೆ

ವಿಜಯಪುರ: 'ಸೂಫಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶರಣರು ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರಿದರು. ನೀತಿ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ, ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಬಾಳಲು ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು' ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ ಕ್ಯಾತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮಾನವರಾದ ನಾವು, ಶುದ್ಧ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಹಾಗೂ ಶರಣರ ಕಾಯಕ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸೂಫಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶರಣರ ಚಿಂತನೆಗಳು' ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಕವಿತಾ ಮುದಕವಿ, 'ಸೂಫಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶರಣರ ತತ್ವಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ನಾವು ಶರಣರು ಹಾಗೂ ಸೂಫಿಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾನ, ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಿ.ಎ. ಅಜೂರ, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಜಿ.ಕೆ. ಪಟ್ಟಣದ, ಬಿ.ಕೆ ನಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಬಿ.ವಿ. ಪಾಟೀಲ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಸುರಕೋಡ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಲ್ಪಾ ಭಸ್ಮೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಸಿಂಪೀರ ವಾಲಿಕಾರ, ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ, ಲತಾ ಗುಂಡಿ, ಗಂಗಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೆಳಗಡೆ, ವೈ.ಎಸ್. ನಾದ, ಸುನಂದಾ ಅವಟಿ, ಕೆ.ಎಸ್. ಹಣಮಾಣಿ ಮೊದಲಾದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>