ವಚನ ಭಂಡಾರಿ ಶಾಂತರಸರ ಸೇವೆ ಅಪಾರ

ವಿಜಯಪುರ: '12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಲೌಕಿಕ, ಅಲೌಕಿಕ, ಸತ್ಯ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹ ಪೂಜೆಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಶಾರದಾ ಕೊಪ್ಪ ಐಹೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ವೀರಶೈವ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 75ನೇ ಮಾಸಿಕ ಶಿವಾನುಭವ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ 'ವಚನ ಬಂಡಾಯ ಶಾಂತರಸ ಅವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ' ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ರಚಿಸಿದ ವಚನಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಶಾಂತರಸರದು. ಅದರಂತೆ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದು, ಬರೆಸುವ ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿಯುವ ಚಿಂತನ– ಮಂಥನ ನಡೆದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮುದ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತ ವಚನ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಶಾಂತರಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾಸಭೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಸಿ. ನಾಗಠಾಣ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಚನ ಭಂಡಾರಿ ಶಾಂತರಸರು ರಾಜ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಬದುಕಿನ ನಡೆ, ನುಡಿ, ಚಿಂತನ, ಮಂಥನ ಮಾಡಿ ತಾಡೊಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಶಾಂತರಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಚನ ಭಂಡಾರಿ ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಾಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಬಜಂತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮ.ಗು.ಯಾದವಾಡ, ಬಸವರಾಜ ಒಂಟಗೊಡೆ, ನೂತನ ಬ್ಯಾಕೋಡ, ಸುಭಾಸ ಬೆಟಗೇರಿ, ವಿ.ಡಿ. ಐಹೊಳ್ಳಿ, ಸಂಗಮೇಶ ಬದಾಮಿ, ಕಾಶೀನಾಥ ಅಣೆಪ್ಪನವರ, ನಿವೃತ್ತ ಎ.ಎಸ್.ಐ. ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಈರಣ್ಣ ತೊಂಡಿಕಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.