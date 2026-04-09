‘ಗುರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ’

ಯಾದಗಿರಿ: 'ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಡೆಯುವರು' ಎಂದು ದಾಸಬಾಳಾಧೀಶ್ವರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ವೀರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮಠದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಗುರು ಪಂಚಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ತಾಯಿ ತಂದೆಗಿಂತ ಗುರು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ– ತಂದೆ ಭೌತಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರೆ, ಗುರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮರುಜನ್ಮವು ಅಮರವಾದದ್ದಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಗುರುನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಶಿರವಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದಾಸಬಾಳಾಧೀಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಪಂಚತನಾರುತಿ ಉತ್ಸವ, ಗುರು ಪಂಚಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೀರ್ತಿ ಅಮರೇಶ್ ಅಕ್ಕಿ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಸುಣಗಿ, ಸೋಮನಗೌಡ ಬೆಳಗೇರಿ, ಗುರಣ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಕುರಕುಂದಿ, ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ ಕುರುಕುಂದಿ, ಬಸವರಾಜ ಅವಂತಿ, ದಾರಾಸಿಂಗ್, ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಹನುಮಂತ ಬಾಗಿಲಿ, ಸದಾಶಿವ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಗದೀಶ್ ಬೆಳಗೇರಿ, ಶಂಕರ್ ಪರಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>