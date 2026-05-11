‘ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆದರ್ಶ’

ವಡಗೇರಾ: 'ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೆಯೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆದರ್ಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಕಾಡಂನೋರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮರ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವಸರದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೋರ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಸಾಧು ಸಂತರ ಹಾಗೂ ಶಿವಶರಣೆಯರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಿಡಿಒ ಶರಣಗೌಡ ಬಿ ಉಳ್ಳೆಸೂಗುರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕುಲಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶಮಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರು ಎದೆ ಗುಂದದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೆಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಸಂಗುಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ಶರಣು ಕುರಿ, ವಿಶ್ವನಾಥರಡ್ಡಿ ಕಿರದಳ್ಳಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಬಸಂತಪೂರ, ಅಜ್ಮೀರಭಾಷಾ ನೂರಬಾಯಿ, ಮಲ್ಲುಗೌಡ ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕಡೇಚೂರು, ರಾಜು ಬಸವನಗರ, ವೀರೇಶಗೌಡ ಬೊಮ್ಮಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ, ರವಿ ನೀಲಹಳ್ಳಿ, ಮರೆಪ್ಪ ಪಿಡ್ಡೆಗೌಡ, ತಿಮ್ಮರಡ್ಡಿ, ರಡ್ಡಿಗೌಡ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>