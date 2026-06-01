‘ಮನುಕುಲ, ಸನಾತನದ ಉಳಿವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿ’

ಯಾದಗಿರಿ: 'ಮಾನವ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನುಕುಲ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ದಾಸಬಾಳದೀಶ್ವರ ಮಠದ ವೀರೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಸದ್ಗುರು ದಾಸಬಾಳದೀಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ'ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಠದಲ್ಲಿ ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಹಾ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಎಲೆ ಪೂಜೆ, ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ, ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಅರ್ಚನೆ, ಉಡಿ ತುಂಬುವ, ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ, ಅಜಪ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಜಪ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಹಾದಾಸೋಹ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಸುಣಗಿ, ಸೋಮನಗೌಡ ಬೆಳಗೇರಿ, ಗುರಣ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಕುರಕುಂದಿ, ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ ಕುರುಕುಂದಿ, ಬಸವರಾಜ ಅವಂಟಿ, ದಾರಾಸಿಂಗ್, ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಂಡುಗುರ್ತಿ, ಹನುಮಂತ ಬಾಗಿಲಿ, ಸದಾಶಿವರೆಡ್ಡಿ, ಜಗಆದೀಶ ಬೆಳಗೇರಿ, ಶಂಕರ ಪರಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>