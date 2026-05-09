ಮಾಸಿಕ ಶಿವಾನುಭವ ಗೋಷ್ಠಿ

ಯಲಬುರ್ಗಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಂದ ಮಠದಲ್ಲಿ 91ನೇ ಮಾಸಿಕ ಶಿವಾನುಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತೋರುವ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪರೋಪಕಾರ ಧೋರಣೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸದ್ವಿಚಾರದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಪಾಲಕರು ಹೆಚ್ಚು ನಿಗಾವಹಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪಾಲಕರು ಶ್ರಮಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಜನಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭೀಮಣ್ಣ ಹವಳಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶರಣಪ್ಪ ದಾನಕೈ, ಮುಖಂಡ ಮುದಿಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಧಾರವಾಡದ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ, ದಮ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಇಟಗಿ ಭೀಮಾಂಬಿಕಾದೇವಿ ಮಠದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹನುಮಂತಪಜ್ಜ ಧರ್ಮರ, ಶರಣಯ್ಯ ಬಳಗಾನೂರಮಠ, ಮಳಿಯಪ್ಪಯ್ಯ ಶರಣರ, ಕಾವೇರಿ ನಾವಡೆ, ಅಂಬಿಕಾ ನಾವಡೆ, ಶರಣಪ್ಪ ಭೂತಲ, ಶರಣಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ, ಶಂಕರಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮದ್ಲಗಟ್ಟಿ, ದುರುಗಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ್ಳಿ, ದೇವರಾಜ ಹೊಸೂರು, ಅಲಿಸಾಬ ನದಾಫ್, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಕೋಗಿಲೆ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>