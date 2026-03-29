‘ವಚನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದ ದಾರ್ಶನಿಕ’

ಯಳಂದೂರು: ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿದ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ನಿಜ ಶರಣ ಎಂದು ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಯದುಗಿರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>' ಜಾತಿ ಮತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಬೀಳದೆ, ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದ ದಾರ್ಶನಿಕ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ರಚಿಸಿದ ವಚನಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಚನಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದರು. ಕಾಯಕದಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜು, ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ಶಾಂತಿ, ರೂಪಶ್ರೀ ಎಡಿಆರ್ಎಲ್ ಉಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>