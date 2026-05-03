‘ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ರಕ್ಷಣೆ’

ಯರಗಟ್ಟಿ: 'ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿಯಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಾಗ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಬಾಗೋಜಕೊಪ್ಪ ಮಠದ ಮುರಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಶಿವಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹಣ ಗಳಿಸುವ ವ್ಯಾಮೋಹದಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ನೆರಹೊರೆಯವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಬದುಕದೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡವುದು ಪರಧರ್ಮವಾಗಿದೆ'ಎಂದರು.</p>.<p>ಸವದತ್ತಿ ಮೂಲಿಮಠದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಾಪೂರ ಮಠದ ಜಡೆತೆಲೆ ಮರುಳುಸಿದ್ದ ಶಿವಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸತ್ತಿಗೇರಿ ಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮೊರಮ ಮಠದ ಮೆಹೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಮಾದೇವ ಗಡ್ಡಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ತೋಟಗಿ, ಜಗದೀಶ ಕೌಜಲಗಿ, ಗ್ರಾಮದ ಗಣ್ಯರು, ಮುಖಂಡರು, ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>