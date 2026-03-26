‘ಅಶೋಕ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೋಷಕ’

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: 'ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ದದ ಬಳಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಇದ್ದ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಪೋಷಿಸಿದ ಸಮ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತಕ' ಎಂದು ಹಂಪಿ ವಿವಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ. ಸಿ.ಮಹದೇವ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಮತ್ತು ಬುದ್ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಶೋಕ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 'ದೇವನಾಂಪ್ರಿಯ ಅಶೋಕ- ಕ್ರೌರ್ಯದಿಂದ ಕಾರುಣ್ಯದೆಡೆಗೆ' ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಾಂತಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಸಾರುವ ಬೌದ್ದ ಧರ್ಮವನ್ನು ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ. ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾಧು, ಸಂತರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ. ಗ್ರೀಕರು, ಕಾಂಬೋಜರು, ಚೀನಾ ದೇಶದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ಕಾಲದ ಶಾಸನಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಅಶೋಕನ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಔದಾರ್ಯ, ನೊಂದವರ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮಾದರಿಯಾದುದು. ಹಂಪಿ, ಮಸ್ಕಿ, ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ, ಬನವಾಸಿ, ಸನ್ನತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವ ಆ ಕಾಲದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕುರುಹುಗಳು ಆತನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸನ್ನತಿಗೆ ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಈ ನೆಲದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಬನುಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಧ್ರುವತಾರೆ. ಬುದ್ದನ ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು 'ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಡಾ. ಬಿ. ಸುಜಯಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ. ಬೋರೇಗೌಡ ಚಿಕ್ಕಮರಳಿ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಇಲ್ಯಾಸ್ ಅಹಮದ್ಖಾನ್, ಸಂಜಯಪ್ರಕಾಶನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಸ್.ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಎಸ್. ಜಯಶಂಕರ್, ಐಕ್ಯ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎನ್. ಸರಸ್ವತಿ, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶೀಲಾ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ, ವಕೀಲರಾದ ಸಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿದ್ದೇಶ್, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಗೌಡ, ಬುದ್ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನದಾಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಸಿ. ಮಾದೇಶ್, ರಾಜಶೇಖರ್, ರಂಗನಾಥ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>