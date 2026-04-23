ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಮೇ 1 ರಂದು

ಆಲಮಟ್ಟಿ: ಆಲಮಟ್ಟಿ ಪುರವರ ಹಿರೇಮಠದ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಮೇ 1 ಆಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಆ ದಿನ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಕತೃ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಸಹಸ್ರ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಷಟಸ್ಥಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನಿಡಗುಂದಿಯ ರುದ್ರಮುನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಭರತರಾಜ ದೇಶಮುಖ ನೆರವೇರಿಸುವರು. 9 ಕ್ಕೆ ಶಿವದೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆರ್. ಎಸ್. ನ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟು ಆಲಮಟ್ಟಿ ವೃತ್ತ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಧರ್ಮ ಸಭೆ: ಸಂಜೆ 5 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಡಗುಂದಿಯ ರುದ್ರಮುನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗಿರಿಸಾಗರದ ರುದ್ರಮುನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮುತ್ತತ್ತಿಯ ಗುರುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಿಲ್ ಕೆರೂರಿನ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೊಣ್ಣೂರಿನ ವಿಶ್ವಪ್ರಭುದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿಯ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹುಲ್ಯಾಳದ ಹರ್ಷಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚಿಮ್ಮಲಗಿಯ ಸಿದ್ಧರೇಣುಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಂದವಾಡಗಿಯ ಅಭಿನವ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹುನಗುಂದದ ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ರುದ್ರಮುನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಠ: ಕೃಷ್ಠಾ ನದಿ ತೀರದ ಅಲಮಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಪಸ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿದವರು ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು. ಇವರು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪುರವರ ಹಿರೇಮಠವು ಶ್ರದ್ಧೆ-ಭಕ್ತಿ-ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮುಳಗುಂದದ ಬಾಲಲೀಲಾ ಮಹಾಂತ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಥನಾಳದ ಸಂಗನ ಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳಂತಹ ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>₹3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾ ಮಂದಿರ: ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳವರ ಗದ್ದುಗೆಯ ನೂತನ ಶಿಲಾಮಂದಿರದ ₹3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-26-1490115870