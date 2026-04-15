ಆಲಮಟ್ಟಿ: ಗುರಿ ಮೀರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೋಳೇಕರ

ಆಲಮಟ್ಟಿ: ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವು 2025-26 ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 755.6 ದಶಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ, ಘಟಕ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ.

2003-04 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. 2007-08 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ 664 ದಶಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಘಟಕದ ಸಾಧನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ 510 ದಶಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುರಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಘಟಕದ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೊರೆ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಜತೆಗೆ ಮೇ ನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಜಲಾಶಯ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲದೇ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ದಾಖಲೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

55 ಮೆಗಾವಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಐದು ಹಾಗೂ 15 ಮೆಗಾವಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದು ಸೇರಿ ಆರು ಘಟಕಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಮಟ್ಟ 511 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ 55 ಮೆಗಾವಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಐದೂ ಘಟಕಗಳು ಬಂದಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೇವಲ 15 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಒಂದು ಘಟಕ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.

ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣ 5.5 ದಶಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತೀತರ 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕೃತಾ ಗ್ರಿಡ್ ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಜುಲೈ ವೇಳೆಗೆ ಪುನರಾರಂಭ: ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಅಗತ್ಯ ಎನಿಸಿದಾಗ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸದ್ಯ ಒಂದು ಘಟಕ (15 ಮೆಗಾವಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 15 ಮೆಗಾವಾಟ್ ನ ಘಟಕ ಬಿಟ್ಟು, ಉಳಿದ 55 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಐದು ಘಟಕಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡದೆ ಎಂದರು.

ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಜುಲೈ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬರಲಿದ್ದು, ಆಗ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 290 ಮೆಗಾವಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೊರೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಲಾಶಯದ ಮಟ್ಟ 519.60 ಮೀ. ಇದ್ದಾಗ 45 ಸಾವಿರ ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ 6 ದಶಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ