ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ: ಪಿ.ಬಿ. ಭಜಂತ್ರಿ

<p>ಅಮೀನಗಡ: ಮಾನವೀಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವಸೆಲೆ ಬತ್ತಗೊಡದಂತೆ ಜೀವಪರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಿದ ಕ್ರಿಯೆ-ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿ.ಬಿ. ಭಜಂತ್ರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಸಮೀಪದ ಸೂಳೇಭಾವಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ , ಚಕೋರ ವೇದಿಕೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಬೋಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸುಧೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ರನ್ನ, ಪೊನ್ನ, ಜನ್ನ ಪಂಪ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜ ಕವಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳು ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವಂತಿವೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಂದಂದಿನ ಜನ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಂದಿನ ಸಂಕಟದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೂ ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ರೀತಿ ಅನನ್ಯವಾದುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಧೂಪದ ಮಾತನಾಡಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯ ಮಹಾದೇವ ಬಸರಕೋಡ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತೀರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಸೆಯುವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಕೋರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗುವ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಚ್.ಎಂ. ಹಾಲನ್ನವರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯ ಕಾಸೀಮಸಾಬ್ ಬೂದಿಹಾಳ, ಪಿ.ಎಸ್. ಗಿರಿಯಪ್ಪನವರ,ಮಹಾಂತೇಶ ಪಾಟೀಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಅಂಗಡಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಜಗದೀಶ ಬೆಲ್ಲದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಶೋಕ ಲಮಾಣಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಾಚನಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-19-746984132</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>