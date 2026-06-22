ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಪಿಎಸ್ಐ ಮನವಿ

<p>ಅಮೀನಗಡ: ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ವೈ.ಎಚ್. ಪಠಾಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಸಹೋದರತೆ ಆಚರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸೂಳೇಭಾವಿಯ ರೆಹಮಾನಸಾಬ್ ದೊಡಮನಿ, ಡಿ.ಬಿ ವಿಜಯಶಂಕರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿಯ ಅಬೂಬಕರ ಬೇಪಾರಿ, ಹೇಮಂತ ಮಾಡಬಾಳ, ಸೋಮಪ್ಪ ಕೊಳಮಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆನಂದ ಮಣ್ಣಿಕಟ್ಟಿ, ಸೋಮು ವಿಟ್ಲಾಪೂರ,ಗಣೇಶ ಪಮ್ಮಾರ, ಮಹಾಂತೇಶ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-19-659028080</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>