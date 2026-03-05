ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: 151 ಕೆ.ಜಿಯ ಘಂಟೆ ಮೆರವಣಿಗೆ

<p><strong>ಅಮೀನಗಡ</strong>: ಶ್ರೀಶೈಲದ ಕೈಲಾಸ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಲಿರುವ 151 ಕೆ.ಜಿಯ ಪಂಚಲೋಹದ ಘಂಟೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಈ ಬಾರಿಯ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪಂಚಲೋಹದ ಘಂಟೆಯು ಬುಧವಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹಾದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಪ್ರಭುಶಂಕರೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶಂಕರರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಕಳಸಾರತಿ, ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಭಕ್ತ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಟ್ಟಣದ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಮಹಾಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. </p>.<p>ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ 400 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮರಗಾಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಪ್ರಿಯಾ ಬಂಡಿ ಇಂಥ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಹೋದರ ಚಿನ್ಮಯ ಬಂಡಿ ಹಾಗೂ 6 ಅಡಿಯ ಮರಗಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸೂಳೇಭಾವಿಯ ಶಿವಯ್ಯ ಲೂತಿಮಠ ಅವರು ಸಹ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬೆಳೆಸಿದರು.</p>.<p>ಮರಗಾಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ನೆರವೇರುತ್ತಿದೆ.ಕುಟುಂಬದವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬಸವಪ್ರಿಯಾ ಬಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.<br><br> ಬೆಂಗಳೂರು ಅಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ ರೋಹಿತ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಪಿಎಸ್ಐ ಜ್ಯೋತಿ ವಾಲಿಕಾರ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಮಂಜುನಾಥ ಬಂಡಿ, ಮನೋಹರ ರಕ್ಕಸಗಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿ.ಎಸ್ ಕನ್ನೂರ, ಸಂತೋಷ ಕಂಗಳ, ಬಸವರಾಜ ಬೇವೂರ, ಸಮಿತಿಯ ಸುರೇಶ ಕಾಯಿ , ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿಡಗುಂದಿ , ಶ್ರೀಶೈಲ ತತ್ರಾಣಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಸುಡುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ</strong></p><p>ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ. ನಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, ಎತ್ತು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಕಾಲಿಗೆ ಮರಗಾಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು 500 ರಿಂದ 600 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದವರೆಗೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಭಕ್ತರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ–ರಾಯಚೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟಿರುವ ಭಕ್ತರು ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಬಿರುಸಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ದಂಡು, ದಂಡಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ, ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತ, ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ನೂರಾರು ಜನರು ದಾರಿಗುಂಟ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಮಂಡಳ ಒಗ್ಗರಣಿ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಭಜಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಟೀ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಲಸ್ಸಿ, ಎಳನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪಾನೀಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳ ಕಾಲು ನೋವು, ಜ್ವರ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಗಳನ್ನಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೈ, ಕಾಲು ನೋವಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>