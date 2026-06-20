ಅರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಉಚಿತ ಯೋಗ ಶಿಬಿರ

<p><em>ಕಾಶಿನಾಥ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ</em></p>.<p>ಬೀಳಗಿ: ರೋಗ ಮುಕ್ತ, ಸ್ವಸ್ಥ-ಸುಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ಸಶಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲವ್ವ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾವಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 7 ದಿನಗಳ ಉಚಿತ ಯೋಗ ಶಿಬಿರವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಜೂನ್ 16ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, 22ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ 5.30 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವೃತ್ತಿಪರ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ: ಶಾಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಕರಿಯಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಿಹಾಳ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ತ್ರಿಕೋನಾಸನ, ವೃಕ್ಷಾಸನ, ಅರ್ಧ ಹಾಲಾಸನ, ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ, ಭುಜಂಗಾಸನ ಸೇರಿದಂತೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಆಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ: ಕೇವಲ ಯೋಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಖರ್ಜೂರ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಶೇಂಗಾ ಕಾಳು ಹಾಗೂ ಮೊಳಕೆ ಬರಿಸಿದ ಮಡಿಕೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಕರಿಯಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಿಹಾಳ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿಬಿರದ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಜೂನ 22 ರಂದು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಕರಿಯಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಿಹಾಳ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 501 ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಈ ಯೋಗ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಸಾವಕಾರ, ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬೆನಕಟ್ಟಿ, ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಆಲಗುಂಡಿ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಟ್ಟಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬೆನಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದುಲಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-19-397412748</p>