ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 150 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣ

<p>ನಿಪ್ಪಾಣಿ: ಬಾದಾಮಿ-ಬನಶಂಕರಿಯ ಶಾಕಂಬರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರಾಫಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹೋದರರು 150 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಕರ್ಷಕ ರಥ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸುಂದರ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥವನ್ನು ಶನಿವಾರ ದೇವಾಲಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ‘ಈ ರಥಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು 150 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮುಂಬಯಿ ಸಹಿತ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಸುಮಾರು 25 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳು ಶ್ರಮಿಸಿ ಈ ರಥ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-26-1949798569</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>