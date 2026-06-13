ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ದಂಡು, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

<p>ಬಾದಾಮಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ದೇವಿ ವಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಂದಿರದ ಸುತ್ತಲಿನ ನಾಲ್ಕೂ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನಂತದ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತೊಡಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಇಳಕಲ್, ರಾಮದುರ್ಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗದುಗಿನಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಪೂಜಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಫಳಾರ ಅಂಗಡಿ, ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ, ಎಳೆ ನೀರು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೀಳಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಲಗಲಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಭಜನೆ ಜರುಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಗೌರಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಉಡಿತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯೆಯರಿಂದ ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯಸೇವೆ |ನಡೆಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ-ನೈವೇದ್ಯ ನಡೆದವು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾ ಫಡ್ನೀಸ್, ರಂಜಿತಾ ಹಬ್ಬು, ಮಾಧವಿ ಕಟ್ಟಿ, ಸುರೇಖಾ ಹಬ್ಬು, ಸುಬ್ಬಕ್ಕ ಕಲಮಡಿ, ಭಾಗ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ,ಪಾರ್ವತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಿಕೋಟಕರ, ಮನ್ವಿತಾ ಕೊಪ್ಪ, ರಶ್ಮೀ ಹಬ್ಬು, ದೀಪಾ ಹಬ್ಬು, ಬನು ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-19-1621346528</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>