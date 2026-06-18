ಬನಶಂಕರಿದೇವಿಗೆ 3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥ ಸಮರ್ಪಣೆ

<p>ಬನಶಂಕರಿ (ಬಾದಾಮಿ): ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿಯ ನೂತನ ರಥವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಾಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿಗೆ ಭಕ್ತರ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ₹3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನೂತನ ರಥಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿ ಶಾಕಾಂಬರಿ ಶಂಭೂಕೋ… ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ಬನಶಂಕರಿದೇವಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಅರ್ಚಕರು ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳ್ಳಿಯ ರಥಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ, ಬಾಳೆಗಿಡ, ತಳಿರು ತೋರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಹೊಂಬಾಳೆ, ತಾವರೆ, ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಥದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ಬನಶಂಕರಿದೇವಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ರಥದ ಮುಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೋಲಾಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವನಾಥ ಶ್ರೀಗಳು, ಚೊಳಚಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರು, ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-19-114670911</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>