ಬನಶಂಕರಿದೇವಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥ ಸಮರ್ಪಣೆ ಜೂನ್ 17ರಂದು

<p>ಬನಶಂಕರಿ (ಬಾದಾಮಿ): ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿದೇವಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥವನ್ನು ಜೂನ್ 17ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.15ಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಕೆ. ಪೂಜಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕುಮುಟಾದ ಕಾಷ್ಠ ರಥಶಿಲ್ಪಿ ವಾಸುದೇವ ಸೇಟ್ ಸಾಗವಾನಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಷ್ಠದ ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ನಗರದ ಕುಣಾಲ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 106 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲೇಪನ ಮಾಡಿ ರಥದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿಯ ಭಕ್ತರ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ₹3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 9 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿ ಅಗಲದ ನೂತನ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜೂನ್ 16 ರಂದು ಗಣಪತಿಪೂಜೆ, ಪುಣ್ಯಾಹ, ದೇವನಂದಿ, ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ, ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಹಿತ ಹೋಮ ಮೊದಲಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೂನ್ 17ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವತಾ ಪೂಜೆ, ರಥಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಕಳಾದಿ ಹೋಮ, ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.15ಕ್ಕೆ ಅಭಿಜಿತ ಮಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಹೇಶ ಪೂಜಾರ, ವಿದ್ಯಾನಂದ ಪೂಜಾರ, ಶಂಕರಭಟ್ಟ ಪೂಜಾರ, ರಮೇಶ ಪೂಜಾರ, ಮಾಲತೇಶ ಪೂಜಾರ, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪೂಜಾರ ,ಶಂಕರ ಪೂಜಾರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-19-1213168601</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>