ಬೀಳಗಿ ತುಮ್ಮರಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ₹14.200 ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ ವಶ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

<p>ಬೀಳಗಿ: ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತುಮ್ಮರಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 17ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.20 ಕ್ಕೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಚನ್ನಪ್ಪ ಗರಗ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಒಟ್ಟು 12.96 ಲೀ ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ 7.12 ಲೀಟರ್ ಬೀರ್ ಅನ್ನು ಜಪ್ತುಮಾಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ತುಮರಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹಡಪದ,ಅಂಗಡಿ ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಚನ್ನಪ್ಪ ಗರಗ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಸ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹14.200. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ವಿಠ್ಠಲ ಅಂತಾಪುರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ , ಗಿರಿಶಗೌಡ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-19-1020234136</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>