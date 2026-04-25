ಜನಗಣತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬಾರದ ಕಿಟ್

ಬಾದಾಮಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿ 10 ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇನ್ನೂ ಗಣತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ' ಸೆನ್ಸಸ್ ಕಿಟ್ ' ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಣತಿದಾರರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಿಟ್ ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್, ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್, ಮತ್ತು ಚಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ 150-200 ಮನೆಗಳು ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ 300 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾರದಿಂದ 38 ರಿಂದ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಿಸಿಲು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮುಗಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದುವರೆಗೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 284 ಬ್ಲಾಕುಗಳಲ್ಲಿ 274 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 72 ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 60 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಸಭೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದಿದೆ.</p>.<p>'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಿಟ್ ಗಳು ಬರಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗಣತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಸ್.ಎಫ್. ಬೊಮ್ಮನ್ನವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>