ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರಕಗಳು

<p>ಬಾದಾಮಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳದಿಂದ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವಿರಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಚಾಲುಕ್ಯರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯ, ಮಾಲೆಗಿತ್ತಿ ಶಿವಾಲಯ, ಭೂತನಾಥ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯ, ಅಗಸ್ತ್ಯತೀರ್ಥ ಕೆರೆ, ಉತ್ತರದ ಬಾವನ್ ಬಂಡೆ ಕೋಟೆಯ ಶಿಲಾಮಂಟಪ, ವಾತಾಪಿ ಗಣೇಶ, ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಮ್ಯುಜಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕೊರತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಮಹಾಕೂಟ, ಹುಲಿಗೆಮ್ಮನಕೊಳ್ಳ, ನಾಗನಾಥಕೊಳ್ಳ, ಬನಶಂಕರಿ ಮತ್ತು ಶಿವಯೋಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರವಾದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಕಾಯ್ದು ಊರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮನೆಗಳು ಕಾದು ಉಷ್ಣತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜನರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೈರಾಣಾಗಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಈ ಬಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಸಿಲು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರೀಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 36 ರಿಂದ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣತೆವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಉರಿಬಿಸಿಲಿನ ಜಳದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಾರದಂತಾಗಿದೆ’</p>.<p>‘ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುವರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಲಿನ ಜಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಖಾಲಿ ಕುಂತೀವಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ´ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮುನಿರಾಬಾನು ಫಾರೂಕಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 5ರಿಂದ 6 ಸಾವಿರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 200-300 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ 500 ರಿಂದ 600 ವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುವರು. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಾರದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸೋಲಾಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಲು ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ’ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾದಾಮಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 27,332, ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ 35,335 ಪ್ರವಾಸಿಗರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ 21,924, 2026 ಮೇ 11ರ ವರೆಗೆ 9200 ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿಗೆ ಏ.2025 ರಲ್ಲಿ 18699, ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ 20766, ಏ.2026ರಲ್ಲಿ 14090 ಮತ್ತು ಮೇ 11, 2026ರವರೆಗೆ 5779 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿಗಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು. ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ’ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನಿರುದ್ಧ ದೇಸಾಯಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-19-608405189</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>