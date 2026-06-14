ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ಕಸಿಯದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿ – ಜಿ.ಎಸ್. ಸಿಂಹ

<p>ಬಾದಾಮಿ: ‘ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಬದುಕುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾಗರಿಕನಾಗುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿತರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಯದಂತೆ ಜನತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ರೀಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ಎಸ್. ಸಿಂಹ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ರೀಚ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ವಿರೋಧಿ ದಿನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪಿನ ಮತ್ತು ರೀಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪುನಃ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಂದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಿ.ಬಿ. ಅಂಗಡಿ ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕೋನಪ್ಪ ಕಾಟನ್ನವರ, ಪಡಿಯಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿಗುಂಡಿ, ಅಶೋಕ ಚವ್ಹಾಣ, ಉಮಾ ಮಾದರ, ನಿಂಗಮ್ಮ, ಈಶ್ವರಿ, ಸುಧಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-19-1387814856</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>