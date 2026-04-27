SSLC Results | ಶೇ 98.56ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ: ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆ ಪುತ್ರಿ ಸಾಧನೆ

<p><strong>ಬಾದಾಮಿ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಮಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಕರಿಗೌಡರ ಶೇ98.56 ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವೀರಪುಲಿಕೇಶಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ನೀಲಮ್ಮ ಬ್ಯಾಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿ ಯೂಟ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆ ಅನು ಸೂಯಾ ಕರಿಗೌಡರ ಬಡತನದಲ್ಲಿಯೂ ಮಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನನಗೆ ಒಬ್ಬಳೆ ಮಗಳು. ಸೃಷ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಲೇ ಪತಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. 2ನೇ ವರ್ಗದವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಓದಿದ ನಂತರ 3ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿ ರುವೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಗಳನ್ನ ಓದಿಸೀನಿ. ಮಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಂತಸವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಾಯಿ ಅನಸೂಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನನ್ನ ತಂದೆ ನಾ ಚಿಕ್ಕವಳಿರುವಾಗಲೇ ತೀರಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ನನಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಲಿ ಕಲಿಸ್ಯಾಳ. ಸಾಲಿಯೊಳಗ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಷಯ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ವೈದ್ಯೆಯಾಗುವ ಕನಸು ಇದೆ’ ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ವೀರಪುಲಿಕೇಶಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-19-151905653</p>