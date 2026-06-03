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ದುರಸ್ತಿ ಭಾಗ್ಯ ಕಾಣದ ಬಾಚಿನಗುಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ

ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ, ದುರಸ್ತಿಗೆ ₹ 24 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ
ಎಸ್.ಎಂ. ಹಿರೇಮಠ
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 6:43 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 6:43 IST
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ಬಾಚಿನಗುಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ
ಬಾಚಿನಗುಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ
ನೂತನ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು
ಕೇಶವ ಪೆಟ್ಲೂರ ಬಿಇಒ
Bagalakote

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