ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆ

<p><strong>ಬಾದಾಮಿ</strong>: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನ ಆರ್ಭಟದೊಂದಿಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಕೆಲ ನಿಮಿಷ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದವು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಆಕಾಶದಿಂದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಬೀಳುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಮಳೆಯನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ತೋಯಿಸಿಕೊಂಡೇ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸವಿದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಾರದಿಂದ ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಜನರು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮಳೆಯಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾಯಿತು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯಿತು. ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಳೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಯಿತು. </p>.<p>ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ರೆಂಟೆ ಹೊಡೆದು, ಹೊಲವನ್ನು ಹದ ಮಾಡಲು ರೈತರಿಗೆ ಈ ಮಳೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.</p>