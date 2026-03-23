ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಿಸಿಲು

<p>ಬಾದಾಮಿ: ಈಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ಜಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಅಂಗಡಿ, ಹಣ್ಣಿನ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಳೆನೀರು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ 35, ಶನಿವಾರ 35, ಭಾನುವಾರ 36 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹಣ್ಣಿಗೆ ₹ 40 ರಿಂದ ₹80ರ ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ನಡೆದಿದೆ’ ಎಂದು ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಲಾಲಸಾಬ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ತಂಪಾದ ಪಾನೀಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಸ್ಸಿ, ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು, ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರುಟ್ಸ್, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಶರಬತ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ₹15 ರಿಂದ ₹20ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆನೀರಿನ ದರವೂ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ₹30 ರಿಂದ ₹50ರ ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ನಡೆದಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು.</p>.<p>‘ತೆಂಗಿನ ತ್ವಾಟದಾಗ ಎಳನೀರಕಾಯಿ ಸಿಗವಲ್ಲವು. ಅದಕ್ಕ ಈ ವರ್ಸ್ ಎಳನೀರು ತುಟ್ಟಿ ಆಗ್ಯಾವರಿ’ ಎಂದು ಎಳನೀರು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರೀತಿ ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಲು ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಜನರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಈ ವರ್ಷ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರದು. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವುದೆಂದು ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜನರು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಲಿಂಬೆ ಪಾನಕ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಡಾ.ಆರ್.ಸಿ. ಭಂಡಾರಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-19-2046439741</p>