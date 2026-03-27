ಬಾದಾಮಿ ಬಸದಿಗಳಿಗೆ ಜೈನ ಮುನಿಗಳ ಭೇಟಿ

ಬಾದಾಮಿ: ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಪಂಥದ ಜೈನ ಮುನಿಗಳು ಗುರುವಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಜೈನಬಸದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು.

ರೋಣ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ, ಬೇಲೂರ, ಬನಶಂಕರಿ ಮೂಲಕ ಬುಧವಾರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಬಾದಾಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.

ಚಾಲುಕ್ಯರು 6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗುಹಾಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಜೈನ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ ಮೂರ್ತಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಶೈವ, ವೈಷ್ಣವ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

ಜೈನ ಮುನಿಗಳಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಯಶೇಖರ್ ಸೂರಿ, ಧರ್ಮಶೇಖರ್ ಸೂರಿ ಮತ್ತು 11 ಜನ ಜೈನ ಮುನಿಗಳು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260327-19-386730564