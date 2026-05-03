ಮಹಾಕೂಟೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ

ಬಾದಾಮಿ: ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶೈವ ಪರಂಪರೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಮಹಾಕೂಟೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವವು ಶನಿವಾರ ಭಕ್ತಸ್ತೋಮದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.

ಅಲಂಕೃತ ರಥದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕೂಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತರು ಮಹಾಕೂಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ಜೈಕಾರದ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ರಥವನ್ನು ಎಳೆದರು.

ಭಕ್ತರು ರಥದ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ರಥ ಸಾಗಿದಂತೆ ಉತ್ತತ್ತಿ ಎಸೆದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಭಕ್ತರು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಮಹಾಕೂಟೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ಶಾಸಕ ಭೀಮಸೇನ ಚಿಮ್ಮನಟಕಟ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಕೆ. ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರಗೌಡ ಜನಾಲಿ, ಎಂ.ಬಿ. ಹಂಗರಗಿ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಶಿವನಗುತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260503-19-481450535