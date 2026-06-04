ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಮರ

<p>ಬಾದಾಮಿ: ಚಾಲುಕ್ಯರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶೈವ ಪರಂಪರೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಮಹಾಕೂಟೇಶ್ವರ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಶಿಲಾ ಮಂಟಪದ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಉರುಳಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪ್ರವೇಶ ಶಿಲಾ ದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಬೀಸಿದ ಭಾರಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮರವನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಶಿಲಾದ್ವಾರ ಮಂಟಪವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಂಡು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಧಾರವಾಡ ವಲಯದ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ರಮೇಶ ಮೂಲಿಮನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಮಹಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ 5 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಲು ದಾರಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಚಾಲುಕ್ಯರು 6 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬೆಟ್ಟದ ದಾರಿಯಿಂದ ಮಹಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕಾಲು ದಾರಿಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಶಿಲಾ ಮಂಟಪವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲಾ ಮಂಟಪದ ಹೊರಗೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರನ್ನು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರದಂತೆ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಇದೇ ಕಾಲು ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆದು ಬರುವ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಭಕ್ತರು ಇದೇ ಕಾಲುದಾರಿಯಿಂದ ಮಹಾಕೂಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-19-291097411</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>