ಮಹಾಕೂಟೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ

<p>ಬಾದಾಮಿ: ಸಮೀಪದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಾಕೂಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ರಥೋತ್ಸವವು ಮೇ 1ರಂದು ವೈಶಾಖ ಬುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಹೂವಿನ ರಥೋತ್ಸವ ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೇ 2 ರಂದು ದೊಡ್ಡ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಪ್ರಮುಖ ಶೈವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಮಹಾಕೂಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವರು ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರಗೌಡ ಜನಾಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-19-1853671115</p>