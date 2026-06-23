ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಭರ್ಜರಿ

<p>ಬಾದಾಮಿ: ಮೊಹರಂ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಪಂಜಾ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಸ್ತುಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ವಾರದ ಸಂತೆ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಂತೆಗೆ ಬಂದವರು ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು.</p>.<p>‘ಕಳ್ಳೊಳ್ಳಿ’ ವೇಷ ಧರಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಕೊರಳಿಗೆ, ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಂಪು ಲಾಡಿ, ಪಂಜಾಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಉತ್ತತ್ತಿ, ಊದುಬತ್ತಿ, ಚಿನ್ನಿಸಕ್ಕರೆ, ಮುಕ್ತುಂ ಸಕ್ಕರೆ, ಕಾಗದ ಮಾಲೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲೇಪನ ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಲೋಬಾನ ಖರೀದಿಸಿದರು ಎಂದು ವರ್ತಕ ಬಾಷೆಸಾಬ್ ಕವಲಿ ಹೇಳಿದರು. ‘ಮೊಹರಂ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳ ಯುವಕರು, ಬೇಡಿಕೊಂಡವರು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಣಿಕೆ ಬೇಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವನು ’ ಎಂದು ಕಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ವೇಷಧಾರಿ ಯುವಕರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಕೆಂಪು ಲುಂಗಿ, ಕಪ್ಪು ಅಂಗಿ, ತಲೆಗೆ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಉದ್ದನೆಯ ಬಣ್ಣದ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಿದ ಲಡ್ಡನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವರು. ಹಣ ಕೊಟ್ಟ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಲಡ್ಡಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವರು.</p>.<p>ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೊಹರಂ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಡ್ಡನ್ನು ಮರಳಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇವರು ಮೌನವಾಗಿ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೇಳುವರು. ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದರೆ ತಲೆಯಮೇಲಿನ ಟೊಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾತನಾಡುವರು. ಪಿಯು ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮುದಗಲ್ ಮತ್ತು ಕುದರಿಮತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಕಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-19-1886316901</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>