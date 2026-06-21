ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ; ರೈತರಿಗೆ ಮಳೆ ಚಿಂತೆ, ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

<p>ಬಾದಾಮಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ಮಳೆಗೆ ಹೆಸರು, ಸಜ್ಜೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ತೊಗರಿಯನ್ನು ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಬೆಳೆಗೆ ಎಡಿಕುಂಡಿ ಹೊಡೆಯದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಸ ಬೆಳೆದ ಕಾರಣ ಕೆಲವರು ಮಳೆಯಾಗುವುದು ಎಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎಡಿಕುಂಟಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರಾ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಿಂದ ರೈತರು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು. ರೋಹಿಣಿ ಮಳೆಗೆ ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆಗೆ ಎಡಿಕುಂಟಿ ಹೊಡೆದರೆ ನೆಲದ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಒಣಗುವುದು ಎಂದು ರೈತರು ಎಡಿಕುಂಟಿ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಿತ್ತನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ರೈತರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರದ ಕರಿನೆರಳು ಆವರಿಸುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕಾಣುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಗಲು ಸಮಯಯದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲು. ವಾರದಿಂದ ನಿತ್ಯ 34, 35 ಮತ್ತು 36 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣತಾಮಾನ ಇರುವುದು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಸಂಜೆ ಚದುರಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಮಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಬರದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ರೈತರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಳೆ ಆಗದಿದ್ದರ ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗತಾವು. ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿವಿ ರೈತರ ಬಾಳೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಐತಿ. ಮಳಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಳಿಯಪ್ಪಗ ಬೇಡಕೊಂತೀವಿ ’ ಎಂದು ಢಾಣಕಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕು ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳು ಬಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ’ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶೋಕ ತಿರಕಣ್ಣವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 20 ರ ವರೆಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ 16020 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಸಜ್ಜೆ 7004 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ತೊಗರಿ 4161 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಹೆಸರು 6705 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 2506 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-19-2059238124</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>