ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಉತ್ಸವ ಮೇ 15ರಿಂದ

ನಂದಿಕೇಶ್ವರ (ಬಾದಾಮಿ): 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇ 15ರಿಂದ 18ರ ವರೆಗೆ ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತ ವರ್ಷ -2026 ಉತ್ಸವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಯೋಜನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಡಿ. ಜೋಗಿನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನವದೆಹಲಿ ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತ ವರ್ಷ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ಸವದ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಬಲ ಬರಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೇ 15ರಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಮೇ 16ರಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಜನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮೇ 17ರಂದು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಮೇ 18 ರಂದು ವಿಶೇಷ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಬಿ. ಹಂಗರಗಿ, ನಮ್ಮ ಬಾದಾಮಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಭೋಪರಡೆಕರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪವಿತ್ರಾ ಜಕ್ಕಪ್ಪನವರ, ಭೀಮನಗೌಡ ಭಜನ್ನವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>