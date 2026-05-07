ಬಾದಾಮಿ: ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ 25 ಮೊಬೈಲ್‌ ಹಸ್ತಾಂತರ

ಬಾದಾಮಿ: ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬುಧವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಹನುಮಂತ ನೇರಳೆ ಮರಳಿ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಂದಾಜು ₹3.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 25 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಠಾಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಎ.ಎಸ್. ಚವ್ಹಾಣ, ಎಸ್.ಬಿ.ಮುತ್ತಲಗೇರಿ, ಬಿ.ಎ. ವಾಲಿಕಾರ, ವಿ.ಎನ್. ಲಮಾಣಿ, ವೈ.ಜಿ. ಕುರಬರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>