ನೂತನ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ

ಬಾದಾಮಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಘಟಕದಿಂದ ಬಾದಾಮಿ-ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ-ವಾಸ್ಕೋ ಎರಡು ನೂತನ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಕೋರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾದಾಮಿ-ಪುಣೆ ಬಸ್ ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಟಗೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ನವನಗರ, ಗದ್ದನಕೇರಿ ಕ್ರಾಸ್, ಬೀಳಗಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಪುಣೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಪುಣೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಬಾದಾಮಿ ತಲುಪುವುದು.</p>.<p>ಬಾದಾಮಿ-ವಾಸ್ಕೊ ಬಸ್ ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಟಗೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನವನಗರ, ಗದ್ದನಕೇರಿ, ಲೋಕಾಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಖಾನಾಪುರ, ಲೋಂಡಾ, ಮಡಗಾಂವ್ ಮೂಲಕ ವಾಸ್ಕೋಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 9.45 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ವಾಸ್ಕೋದಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬಾದಾಮಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 7.30 ಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>