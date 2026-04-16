ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

ಬಾದಾಮಿ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾದಾಮಿಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ದ್ವಾರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಕಸದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಕಸವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಮಾಡಿ ಅಂದಗೊಳಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಕಸದ ರಾಶಿಯೇ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಸುರೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ ಹೊಸಮನಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಠದ, ಸಂಗಪ್ಪ ಹಡಪದ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>