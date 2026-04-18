ಮಣ್ಣು ತೆರವಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಬಾದಾಮಿ: 'ಪಟ್ಟಣದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬನಶಂಕರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಆವರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಮರಳನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ನಿಸರ್ಗ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಚ್.ವಾಸನ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಾಲುಕ್ಯ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಬನಶಂಕರಿದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮುನ್ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಆವರಿಸಿದೆ. ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂಳು ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಜಾರಿ ಬೀಳುವ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಿ' ಎಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪುರಸಭೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಪ್ರವೀಣ ಕಂಬಳಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-19-1357346734</p>