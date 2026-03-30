‘ಬಾದಾಮಿ ರಾಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್’ ಸಂಭ್ರಮ

ಬಾದಾಮಿ: ಬೆಟ್ಟದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಹಸದಿಂದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚನದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಸ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ' ಬಾದಾಮಿ ರಾಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಾರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಹಸದ ಮೂಲಕ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವುದರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಚಾಲೇಂಜ್ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಯು ಕೆಳಗೆ ನಿಂತು ವೀಕ್ಷಿಸುವವರ ಎದೆಯ ಬಡಿತ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುವಂತಿತ್ತು.</p>.<p>ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೋಪ್ ಚಾಲೇಂಜ್, ಶಿಲಾರೋಹಣ, ರಾಕಥಾನ್ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಾಹಸ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಂಗನಾಥ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ನವ ವಧುವಿನಂತೆ ಶೃಂಗಾರವಾಗಿತ್ತು. ಚಂದಿರನ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ' ಬಾದಾಮಿ ರಾಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ' ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡಿತು.</p>.<p>ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೀರ್ತಿ ಪಾಯಸ್, ರಾಮನಗರ ಶಿಲಾರೋಹಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮುನಿರಾಜ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೆಶಕ ಗುರುಪಾದ ದುಗ್ಗನ್ನವರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>