‘ಬಾದಾಮಿ ರಾಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್’; ಇಂದು, ನಾಳೆ

ಬಾದಾಮಿ: 'ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೀರ್ತಿ ಪಾಯಸ್ ಹೇಳಿದರು.

ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ, ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಬಾದಾಮಿ ರಾಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವ ಸಾಹಸಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಮಾರ್ಚ್ 29, 30ರಂದು ಬಾದಾಮಿ ರಾಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಶಿಲಾರೋಹಣ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೋಪ್ ಚಾಲೇಂಜ್, ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಚಾಲೇಂಜ್, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಕಥಾನ್, ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೇಚರ್ ಟ್ರೇಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260329-19-1594347781