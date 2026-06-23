ಬಾದಾಮಿ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ರಸಾನುಭವ, ಚಾಲುಕ್ಯರ ಇತಿಹಾಸ

<p><em>ಎಸ್.ಎಂ. ಹಿರೇಮಠ</em></p>.<p>ಬಾದಾಮಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾಣುವ ಮಾಲೆಗಿತ್ತಿ ಶಿವಾಲಯ, ವೀಕ್ಷಣಾ ಶಿಲಾ ಮಂಟಪ, ವಾತಾಪಿ ಗಣೇಶ ಗುಡಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರ, ಮಹಾಕೂಟ ರಸ್ತೆ, ಭತೇರಿಯ ಹನುಮಂತ ದೇವಾಲಯ ಸುತ್ತ ಅಂದಾಜು ಎರಡು ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.</p>.<p>ಚಾಲುಕ್ಯ ದೊರೆ ಮೊದಲನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿಯು ಕ್ರಿ.ಶ. 543ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದುರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.</p>.<p>ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಾದಾಮಿ ಪರಿಸರದ ಸುತ್ತ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳ ಸಾಲುಗಳು ಕಲಾ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿಂತಿವೆ.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣದ ಮೇಣಬಸದಿಯಿಂದ ಉತ್ತರದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಒಂದೇ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಯೆಂದು ಗೋಚರಿಸುವುದು. ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ನಸುಗೆಂಪು ವರ್ಣದ ಬಂಡೆಗಳು ಗಾಳಿ, ಮಳೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ನಿಂತಿವೆ. ನಿಸರ್ಗವೆನ್ನುವ ಕಲಾಕಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಈ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.</p>.<p>ಬಂಡೆಗಳ ಸಮೀಪ ಹೋದರೆ ಒಂದೊಂದು ಬಂಡೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆ. ಉತ್ತರದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 52 ಬಂಡೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಬಾವನ್ ಬಂಡೆ(52) ಕೋಟೆ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರುಣೋದಯಲ್ಲಿ ನಸುಗೆಂಪು ವರ್ಣ ಕಂಡರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಪರಂಜಿಯಂತೆ ಕಲಾರಸಿಕರನ್ನು ಬಂಡೆಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಕಣ್ಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಚಾಲುಕ್ಯ ದೊರೆ ಮೊದಲನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿಯು ಕ್ರಿ.ಶ. 543 ರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಮೊದಲ ದುರ್ಗ(ಕೋಟೆ)ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಆರ್.ಎಚ್. ಪಂಚಮುಖಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೆಯ ದುರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನವೂ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಂದಾಜು 250 ರಿಂದ 300 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳ ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಾಲುಕ್ಯರ ಅರಸರು, ಸೈನಿಕರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಇದೊಂದು ಗುಪ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ವೈರಿ ಸೈನಿಕರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಂದಕದ ನೆಲದಿಂದ 30 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟದ ಎತ್ತರದ ಮೇಲಿಂದ 30 ಅಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಂಡೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಕಾರನು ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ.</p>.<p>ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಂವೇದನೆಯ ಕವಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಪರಿಸರದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಮೈಮನ ಪುಳಕಗೊಳಿಸುವ ಚೆಲುವಿನ ದೃಶ್ಯಗಳ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯದ ರಸಾನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮುಜ್ಯಿಯಂ ಹತ್ತಿರದ ಮೊದಲ ಬಾಗಿಲು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಾಗ ಬೃಹತ್ ಸಾಲು ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗಸುತ್ತಿವೆ. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುಹಾಕಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಅಂದಾಜು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುವುದು.</p>.<p>ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ವೀರಮದರಕರಿ ಮತ್ತು ರೌಡಿ ರಾಠೋಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸದ ಅಭಿನಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಉತ್ತರದ ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ’ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬೇಡಿಕೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-19-2119767572</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>