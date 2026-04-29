ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಡಿ ತುಂಬಿದ ಭಕ್ತರು

ಬಾದಾಮಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಉಭಯ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳಾದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮತ್ತು ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಡಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಕಡೆ ಮಂಗಳವಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ದೇವಾ ಲಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಭಕ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ಬಳೆ, ಕಾಯಿ, ಉತ್ತತ್ತಿ, ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಹೊಸಬಟ್ಟೆ, ನೈವೇದ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಬರುವಂತಾಗಲಿ. ರೋಗರುಜಿನುಗಳ ಬರದಂತೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭದ ಮುನ್ನ ಐದು ಮಂಗಳವಾರ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೂಜಿಸು ವರು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಳಿಯಪ್ಪಜ್ಜ, ಭರಮಪ್ಪನ ಗುಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತ ಮಂದಿರ, ರಾಮದೇವರು, ಕೃಷ್ಣಮಂದಿರ, ಸುಂಕದ ಹನುಮಂತ ದೇವಾಲಯ, ಲಕ್ಷಿ ಗುಡಿ ಮತ್ತು ಹೊರಪೇಟೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ದೈವದ ವತಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯರು ಉಭಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಛತ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>