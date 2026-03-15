ಬಾದಾಮಿ: ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೋಟಾರ್, ತಂತಿ ದೋಚಿದ ಕಳ್ಳರು

ಬಾದಾಮಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾಕೂಟೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಸಮೀಪ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಡಿಗಳ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಅಂದಾಜು ₹10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೋಟಾರ್, ತಾಮ್ರದ ತಂತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸವರಾಜ ಪೋತದಾರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 35 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೋಟಾರ್, ಪೀರಸಾಬ್ ನದಾಫ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 4 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ತಂತಿ , ಕುಮಾರ ತಟಗೋಟಿ ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 25 ಜೊತೆ ಇಸ್ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ , ಮಹಾಬೂಬಿ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳರು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದರು.

'ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ರೈತರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವು. ಕಳ್ಳರುದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ತಿಳಿಯದಂತಾಗಿದೆ ' ಎಂದು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ವಾಹನ ಸಂಚರಿಸಿದ ಟೈರ್ ಗುರುತು ಇದೆ. ಕಳ್ಳರು ವಾಹನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಹನುಮಂತ ನೆರಳೆ ಹೇಳಿದರು.