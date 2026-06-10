‘ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ’ - ಶಾಸಕ ಭೀಮಸೇನ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ

<p>ಬಾದಾಮಿ: ‘ಸಸಿ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಭೀಮಸೇನ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ವನಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ನೀರೆರೆದರು.</p>.<p>ಮೊದಲನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕರು ನಂತರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಓದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈರಗೌಡ ಕರಿಗೌಡ್ರ, ಗೂಳಪ್ಪ ಮಣ್ಣೂರ, ಬಿ.ವೈ. ಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪನವರ, ವೈ.ಎಚ್. ಮಣ್ಣೂರ, ಶಿವಪ್ಪ ಕೋನೇರಿ,ಫಕೀರಪ್ಪ ಕ್ಯಾತನವರ, ಬಿಇಒ ಕೇಶವ ಪೆಟ್ಲೂರ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಹೇಶ ಮರೆನ್ನವರ, ಎಸ್.ಬಿ. ಪೂಜಾರ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಉಜ್ವಲ ಬಸರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-19-1508728216</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>