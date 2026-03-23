‘ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ’

ಬಾದಾಮಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವಯೋಗಮಂದಿರ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಗಂಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಳಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಚೈತ್ರ ನಿನಾದ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ಶರಣರ ವಚನಗಳು, ದಾಸರ ಪದ್ಯಗಳು, ಭಾವಗೀತೆ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದ ಜಯತೀರ್ಥ ತಾಸಗಾಂವ ಸುಶ್ರಾವ್ತವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ ಜಾಡಗೌಡ ಬಾಲಕಿಯರು ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಲೂರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಬಲಾ ಸಾತ್ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಿರಿಗಂಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಳಗದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎಂ. ಪೈಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಾಜೀಬಾ ಜಗದಾಳೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಿರಿಗಂಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಆಸಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>