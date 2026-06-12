ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

<p>ಬಾದಾಮಿ: ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ 21 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬುಧವಾರ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಗಣೇಶ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬನಶಂಕರಿದೇವಿ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಲಲಿತಾ ನಾಮಾವಳಿ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ಬಾಗೀನ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮ ವಿತರಣೆ ಕೈಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಭಾವ ಮೆರೆದರು. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಸಮ್ಮ ಕಾರುಡಗಿಮಠ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-19-1483121055</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>