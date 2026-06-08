ಬಿಟಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನವನಗರದಲ್ಲಿ ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ

<p><em>ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ</em></p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಮುಳುಗಡೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ನವನಗರವನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊತ್ತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಗಟಾರದಲ್ಲಿ ಕಸ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲೂ ಆಗದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಟಿಡಿಎ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಪ್ತಾಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎರಡು ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಪಾಲನೆಯಾಗದ್ದರಿಂದ ಜನರು ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಟಿಡಿಎ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಭಾನುವಾರ ಸೆಕ್ಟರ್ 17 ಮತ್ತು 18 ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸಗಾರರು ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದ್ಯಾವುದು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮಳೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಟಾರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ, ಬಿಟಿಡಿಎ ದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಶನಿವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಟಾರಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಭಾನುವಾರ ಈ ರಸ್ತೆಯೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಸುಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೆಡೆಯ ದೃಶ್ಯವಲ್ಲ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿಯೂ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ತ್ಯಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಫುಟ್ಪಾತ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಸಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಟಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗದ್ದರಿಂದ ನೀರು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಗಟಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿಯೇ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕಸ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನವನಗರ ನಿವಾಸಿ ರಾಜಶೇಖರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-19-504413986</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>