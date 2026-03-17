ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಚುನಾವಣೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಿಸಲು ಮಾಡಿದ ನೇಮಕ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಲವು ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಾ.15ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡುವ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ ತಪಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾ.13ರ ದಿನಾಂಕ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾ.13ರಂದೇ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಮಾ.14ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಏಕೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರದ್ದಾಗಿದೆ. 14ರಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮಾ.15 ರಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಆರೋಪ.

ಪ್ರಕಾಶ ತಪಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನೇಮಕದ ಮೂಲಕ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಒಲುವು ಗಳಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಹಲವು ಮುಖಂಡರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.

ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಪಕ್ಷನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದುಡಿಮೆ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲವಾ? ಎನ್ಎಸ್ಯುಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವೀಕ್ಷಕ, ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕನಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಜಾತಿ, ಹಣ ಬಲ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾಡೋಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

'ನಮ್ಮಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶಾಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡದೇ ಇರದು, ಇದು ಶತಃಸಿದ್ಧ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಮುಂದೆಯೂ ಹಲವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆ, ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಅಪಾರ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳದೆ ಪಕ್ಷ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ನೋವಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ತಾವು ತಾಳ್ಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಮೇಶ ಬದ್ನೂರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವಕಾಶವಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾಠೋಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಮೇಟಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಅಪಸ್ವರ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: 'ಮಾ.20ಕ್ಕೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಎಚ್.ವೈ